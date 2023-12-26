Актера из сериала "Слово пацана" арестовали в Москве по делу об убийствах

Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы заявила о том, что 25 декабря по делу об убийствах был арестовал сыгравший эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" актер Сергей Базанов, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, суд избрал меру пресечения артисту в виде заключения под стражу до 20 февраля.

По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство нескольких человек, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, сопряженные с разбоем".



Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы в 2011 году.

В нашумевшем сериале "Слово пацана. кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 5 декабря 2023 года высказались о том, могут ли запретить в Казахстане российский сериал "Слово пацана".