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Комариный укус может повлечь анафилактический шок – эксперт

последствия комариных укусов, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 07:11 Фото: pixabay
Аллерголог-иммунолог Евгения Паршина перечислила серьезные последствия комариных укусов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с сайтом aif.ru специалист отметила, что чаще всего укусы насекомых обходятся легкой степенью тяжести, когда в месте укуса образуются покраснение и развитие папул.

По ее словам, бывает состояние средней тяжести после укуса, когда фиксируются умеренные токсические реакции в виде многоморфной эритемы и токсидермии. В этом случае аллергия проявляется наличием волдырей, которые будут возвышаться над поверхностью кожи, их можно сравнить с крапивницей. Также не исключено развитие ангионевротического отека в зоне укуса.

Издание пишет, что в 1% случаев из-за укуса может появляться осложненное течение – развитие анафилактического шока. Также не исключено развитие отека слизистых, осиплость голоса из-за отека гортани и голосовых складок, ощущения нехватки воздуха, падения давления и угнетения сознания.

Как уточняется, специалисты фиксируют и тяжелые реакции на фоне укусов комаров, например, поражение нервной системы. Для этого характерны такие симптомы, как онемение конечностей или подергивание скелетной мускулатуры, встречаются судороги в мышцах ног и рук, в особенности в местах укуса, и всего тела. В таком состоянии высок риск летального исхода, в связи с чем следует как можно скорее обращаться к врачу, говорится в материале.

Ранее врач рассказала, что помогает быть менее привлекательным для комаров.

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