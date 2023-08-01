Подлежит утилизации: какие предметы опасны в быту

Аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина рассказала Zakon.kz, какие привычные предметы в доме нужно обязательно менять и как можно чаще.

В первую очередь, по словам специалиста, речь идет про предметы, с которыми человек контактирует ежедневно: шторка для душа, губка для мытья посуды, расческа, домашние тапки, разделочные доски и многое другое.

Паршина уточняет, что из-за близкого контакта со слизистыми и кожей инфекция всегда легко может проникнуть в организм человека.

Шторка в ванной

Этот предмет находится в постоянно теплой и влажной среде. Из-за сырости в разных швах на стенах и на пластиковых предметах, к которым и относится шторка для ванной, может развиваться плесень. Бороться с ней довольно сложно. Грибок портит внешний вид покрытия, но кроме того, негативно влияет на здоровье человека.

Плесень может приводить к аллергии, патологиям органов дыхания – от ринитов до бронхитов и даже астмы, кожных проявлений – экземы, дерматозы иного плана и прочим заболеваниям. У аллергиков реакция может проявиться даже после недлительного контакта.

Поэтому регулярно меняйте штору, а не оставляйте ее годами.

Зубная щетка

Стоматологи рекомендуют не использовать щетку больше трех месяцев. Ведь она накапливает в своих ворсинках микробную флору, счищенную с зубов. Микробы попадают обратно в полость рта, при этом они могут оказаться в травмированной части слизистой.

Губка для мытья посуды

Казалось бы, предмет этот должен быть не таким грязным. Как отмечено на сайте АиФ, на деле же губка также находится все время во влажной и теплой среде. А еще на ней задерживаются питательные для микроорганизмов остатки пищи.

Чтобы немного продлить срок службы губки, надо после мытья посуды обязательно полоскать ее под горячей водой с добавлением мыла или чистящего средства. И также регулярно менять их, не стараясь истереть предыдущую буквально до дыр.

Лучше всего менять губку раз в 14 дней.

Схожей опасностью обладают губки для тела, на которых скапливаются частички кожи, их следует менять не реже раза в месяц.

Доски для разделки продуктов

Не игнорируйте известную всем рекомендацию: раздельные доски для разных типов продуктов.

Доски постоянно подвергаются резке ножом, из-за чего на них появляются царапины, в которые забиваются частицы пищи, волокна моющих салфеток. А это опять же бактериальная флора в огромном количестве, чреватая в том числе пищевыми расстройствами.

Доски, если их несколько, можно менять раз в год, или по необходимости, если пришли в негодность.

Подушки

Причин, по которым подушки надо менять регулярно, несколько. Одна из них гигиеническая. Если подушка используется долго, на ней скапливается пыль, заводятся клещи домашней пыли, которые глазу не видны, но при этом ущерб здоровью наносят ощутимый. В первую очередь они становятся провокаторами аллергии, например, аллергических риноконъюнктивитов, бронхиальной астмы и кожных проявлений.

Иногда кажется, что если подушку регулярно стирать (если это не пуховые варианты) или проветривать, таких последствий можно избежать. Но нет. Ведь аллергены могут накапливаться глубоко внутри, откуда их не выбьет ни вода, ни выжжет солнце и не выдует ветер. В результате человек будет регулярно сталкиваться с осложнениями заболевания.

Если аллергия уже появилась, не надо самолечения — стоит обратиться к врачу, он подберет оптимальные препараты и даст рекомендации по выбору новой подушки.

Регулярная смена подушек должна происходить не реже раза в 2 года.

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