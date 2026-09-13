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Происшествия

Леса горят сразу в пяти регионах Казахстана

пожары в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 21:14 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
13 сентября в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали пять лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По одному возгоранию зафиксировано в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областях, еще один пожар – на территории ГЛПР "Семей орманы".

Возгорания обнаружили специалисты государственной лесной охраны и авиапатруль "Казавиалесохраны". К местам пожаров оперативно направили необходимые силы и технику.

В тушении задействованы сотрудники лесхозов, подразделения ДЧС, вертолеты и авиадесант "Казавиаорманқорғау". Работы по локализации и ликвидации возгораний продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Караганде произошел крупный пожар.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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