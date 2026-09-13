Леса горят сразу в пяти регионах Казахстана
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
13 сентября в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали пять лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.
По одному возгоранию зафиксировано в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областях, еще один пожар – на территории ГЛПР "Семей орманы".
Возгорания обнаружили специалисты государственной лесной охраны и авиапатруль "Казавиалесохраны". К местам пожаров оперативно направили необходимые силы и технику.
В тушении задействованы сотрудники лесхозов, подразделения ДЧС, вертолеты и авиадесант "Казавиаорманқорғау". Работы по локализации и ликвидации возгораний продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Караганде произошел крупный пожар.
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