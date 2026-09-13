Леса горят сразу в пяти регионах Казахстана

13 сентября в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали пять лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По одному возгоранию зафиксировано в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областях, еще один пожар – на территории ГЛПР "Семей орманы".

Возгорания обнаружили специалисты государственной лесной охраны и авиапатруль "Казавиалесохраны". К местам пожаров оперативно направили необходимые силы и технику.

В тушении задействованы сотрудники лесхозов, подразделения ДЧС, вертолеты и авиадесант "Казавиаорманқорғау". Работы по локализации и ликвидации возгораний продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Караганде произошел крупный пожар.