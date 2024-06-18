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Перед смертью больного мужа женщина выиграла миллион долларов

Заправка, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 04:04 Фото: pixabay
За две недели до смерти мужа, 61-летняя Карен Коффман из американского городка Фрипорт, выиграла в лотерею млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, мужчина переживал, что после вынужденной смерти оставит свою супругу без денег.

О крупном выигрыше стало известно еще в апреле, когда женщина за 20 долларов купила на заправке лотерейный билет. Обнаружив под защитным слоем эту сумму она сначала в недоумении стояла на кассе, пока работник заправки не подтвердил выигрыш.

Дома Карен рассказала об этом своему мужу, но тот подумал, что она его обманывает с целью подбодрить. Сама Карен полагает, что к ее победе причастны высшие силы. Через две недели после известий о выигрыше супруг умер от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. Пара прожила вместе 31 год.

Чек на всю сумму женщине вручили 13 июня. Церемонию организовали на той же заправке, где был куплен счастливый билет.

Лотерея, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 04:04

Фото: apnews

"Я думаю, что он что‑то задумал, поскольку волновался. Я надеюсь, что он смотрит на это с небес", – отметила женщина.

Выигранные деньги вдова потратит на поездку в Диснейленд с родственниками. Также в ее новых планах – переезд во Флориду, поскольку в ее штате Пенсильвании слишком холодно.

В начале июня жена Михаэля Шумахера рассказала о ежегодной стоимости лечения спортсмена.

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