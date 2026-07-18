Один совет мужа сделал женщину богаче на полмиллиона долларов

Жительница американского штата Мэриленд выиграла 500 тыс. долларов в лотерее благодаря совету своего мужа, который заранее изучил доступные крупные призы, сообщает Zakon.kz.

По информации портала UPI, женщина из города Дандолк рассказала представителям лотереи, что они с супругом часто покупают билеты вместе. По ее словам, для них это стало семейным развлечением, а однажды им уже удавалось выиграть 500 долларов.

В конце июня муж попросил ее приобрести конкретный скретч-билет. Он объяснил, что проверял информацию о крупных оставшихся призах на сайте лотереи и заметил, что в игре Gifts of Green еще оставались главные выигрыши. Поэтому именно этот билет показался ему наиболее перспективным.

Женщина купила два билета, и супруги решили стереть защитный слой дома вместе. Когда на одном из билетов появился символ выигрыша и сумма 500 тыс. долларов, она сначала не поверила своим глазам. Муж заметил, что произошло что-то необычное, услышав в ее голосе волнение.

Пара планирует потратить часть выигрыша на покупку нового автомобиля, а оставшиеся деньги направить на подготовку к пенсии. По словам женщины, крупный приз поможет им избавиться от многих финансовых переживаний и увереннее смотреть в будущее.

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