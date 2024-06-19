При попытке провезти в себе люксовые часы в Домодедово задержана женщина

17 июня при попытке провезти в Россию трое люксовых часов задержана 52-летняя гражданка Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

Как передает Федеральная таможенная служба России в своем Telegram-канале, женщина прилетела из Дубая и была задержана в "зеленом коридоре" аэропорта Домодедово, после того, как на нее среагировал металлодетектор. Оказалось, что пассажирка перевозит двое Rolex и Audemars Piguet внутри своего тела.

Фото: пресс-служба ФТС РФ

Общая стоимость "груза" составила 12,5 млн рублей.

"Так она пыталась избежать уплаты таможенных платежей на 3,6 млн рублей", – объяснили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело. За контрабанду гражданке Вьетнама грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале июня стал известен победитель конкурса "Лучший аэропорт года" среди стран СНГ по итогам 2023 года.