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Умер актер из "Голодных игр" Дональд Сазерленд

актер, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 22:45 Фото: кадр из фильма "Гордость и предубеждение" (2005)
Канадский актер Дональд Сазерленд не дожил до своего 89-летия один месяц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Variety, он умер 20 июня в Майами после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд получил первые роли в кино благодаря своему внушительному росту и выразительному голосу, чаще всего это были фильмы ужасов. Настоящее признание к нему пришло после участия в кинофильме "Военно-полевой госпиталь".

Его карьеру можно назвать плодовитой. На счету артиста 165 работ в 162 проектах. Среди громких его ролей – участие в таких фильмах, как "Гордость и предубеждение", "Обычные люди", "Без границ" и "Голодные игры".

На протяжении более полувека актер, обладатель "Эмми" и "Золотого глобуса", играл злодеев, антигероев, романтических героев и наставников. Его авторитет особенно возрос в последнее десятилетие благодаря роли второго плана злого президента Сноу во франшизе "Голодные игры".

Отметим, что последний фильм с его участием "Дьявол в деталях. Дело Миранды" вышел в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов.

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