Ученые выявили пользу орехов для похудения

Согласно исследованию ученых, орехи способствуют снижению веса, сообщает Zakon.kz.

По информации HealthDay, в семи экспериментах приняли участие сотни взрослых с избыточным весом или ожирением, за которыми наблюдали от четырех до 52 недель. Итог показал, что орехи не влияли на потерю весла, а в некоторых случаях люди даже стали худеть.

Отмечается, что участники, которые ежедневно съедали от 40 до 85 гр. миндаля, арахиса, фисташек или грецких орехов, потеряли больше веса, чем те, кто не ел орехи. Диета, обогащенная орехами, позволила участникам дополнительно сбросить от 1,3 до 7,2 кг.

"Орехи богаты полезными ненасыщенными жирами, растительными белками и пищевыми волокнами, которые играют роль в обеспечении чувства сытости и защищают от избыточного потребления калорий", – говорится в сообщении.

Также было доказано, что орехи помогают сохранить здоровье сердца, кишечника и мозга.

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