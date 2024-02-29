Могут ли препараты для похудения полностью заменить спорт

Ученые из Копенгагенского университета в Дании выяснили, что соблюдение структурированного режима физических нагрузок позволяет усилить эффект препаратов для похудения и способствует поддержанию достигнутого веса после их отмены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал eClinicalMedicine, в исследовании приняли участие четыре группы испытуемых, страдающих ожирением, в возрасте 18-65 лет. Участники из первой группы получали плацебо, из второй – препарат для похудения, третьей группе было предложено заниматься физическими упражнениями. Четвертая группа придерживалась комплексного подхода, включающего в себя физнагрузки в комбинации с применением препарата. Отмечается, что все участники исследования соблюдали низкокалорийную диету.

Результаты показали, что агонисты рецептора способствовали большей потере веса у участников второй группы по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо, после 68 и 78 недель лечения соответственно. Тем не менее, добровольцы, которым было назначено комбинированное лечение ожирения, продемонстрировали большую сохранность достигнутого веса в течение года после завершения курса терапии.



У участников, применявших только препарат для похудения, наблюдалась большая прибавка в весе после прекращения вмешательства. Кроме того, вследствие лечения без физических нагрузок у них снизилось количество мышечной массы по сравнению с таковым у добровольцев из группы комплексной терапии.

Ученые Казахстана утверждают, что с каждым годом в стране растет количество граждан, страдающих ожирением. В то же время на просторах интернета предлагается масса средств для похудения от различных "гуру". Сколько же денег нужно потратить, чтобы реально похудеть, выяснял Zakon.kz.