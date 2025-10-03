#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
546.96
642.73
6.7
Советы

Диетологи выявили самые полезные орехи, не влияющие на диету

Орехи, изюм, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 05:45 Фото: pixabay
Долгое время считалось, что орехи на диете нельзя употреблять, потому что они слишком жирные и калорийные. Новые исследования полностью переворачивают это представление, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, исследование, которое касалось похудения, показало, что добавление орехов при соблюдении диеты, предусматривающей ограничение калорий, не мешало прогрессу. Более того, в некоторых случаях люди, которые употребляли орехи, похудели больше, чем те, которые их не употребляли.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда ученые отмечали пользу орехов. Некоторые исследования показывали связь между употреблением орехов и снижением уровня диабета, сердечных заболеваний, улучшением фертильности и работы мозга.

Несмотря на эти доказательства, говорится в статье, многие люди относятся к орехам с осторожностью, потому что боятся, что калории будут перевешивать их пользу. Эксперты же утверждают, что это не так: если ежедневно съедать горсть орехов, вы получите мощную смесь белков, клетчатки и полезных жиров, которая не только насыщает, но и помогает защитить здоровье в долгосрочной перспективе.

Если отбросить миф о весе, то перечень преимуществ впечатляет. Грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами, белком и полифенолами. А бразильские орехи являются одним из самых богатых источников селена, ключевого питательного вещества для здоровья щитовидной железы.

Что касается миндаля, то в нем много клетчатки: в 30 г продукта содержится около 4 г клетчатки, что способствует улучшению здоровья кишечника, иммунитета и пищеварения.

Ранее выяснилось, какие продукты улучшают качество сна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как правильно пить чай и кофе, чтобы не навредить здоровью
11:16, 23 сентября 2025
Как правильно пить чай и кофе, чтобы не навредить здоровью
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: