Диетологи выявили самые полезные орехи, не влияющие на диету

Долгое время считалось, что орехи на диете нельзя употреблять, потому что они слишком жирные и калорийные. Новые исследования полностью переворачивают это представление, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, исследование, которое касалось похудения, показало, что добавление орехов при соблюдении диеты, предусматривающей ограничение калорий, не мешало прогрессу. Более того, в некоторых случаях люди, которые употребляли орехи, похудели больше, чем те, которые их не употребляли.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда ученые отмечали пользу орехов. Некоторые исследования показывали связь между употреблением орехов и снижением уровня диабета, сердечных заболеваний, улучшением фертильности и работы мозга.

Несмотря на эти доказательства, говорится в статье, многие люди относятся к орехам с осторожностью, потому что боятся, что калории будут перевешивать их пользу. Эксперты же утверждают, что это не так: если ежедневно съедать горсть орехов, вы получите мощную смесь белков, клетчатки и полезных жиров, которая не только насыщает, но и помогает защитить здоровье в долгосрочной перспективе.

Если отбросить миф о весе, то перечень преимуществ впечатляет. Грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами, белком и полифенолами. А бразильские орехи являются одним из самых богатых источников селена, ключевого питательного вещества для здоровья щитовидной железы.

Что касается миндаля, то в нем много клетчатки: в 30 г продукта содержится около 4 г клетчатки, что способствует улучшению здоровья кишечника, иммунитета и пищеварения.

