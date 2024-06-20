Первые люди Франции пришли проститься с певицей Франсуазой Арди

На историческом парижском кладбище Пер-Лашез прошла церемония прощания с французской певицей, звездой 1960-х годов Франсуазой Арди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Agence France-Presse, почтить память артистки, помимо ее близких, пришли первая леди Франции Брижит Макрон, бывший президент республики Николя Саркози и его супруга – певица Карла Бруни, министр культуры Рашида Дати, бельгийский певец Сальваторе Адамо, кинорежиссер Франсуа Озон. Кроме того, вокруг здания крематория на Пер-Лашез, где проходила церемония, собрались поклонники Арди.

По информации издания, в свое время Арди заявила, что после смерти хотела быть "кремированной в уединении, без религиозных церемоний, и похороненной в приморской коммуне Монтичелло на Корсике", где она какое-то время жила вместе со своим мужем Жаком Дютронком.

Ранее сообщалось, что умерла легендарная французская актриса Анук Эме, исполнившая главную роль в оскароносном фильме "Мужчина и женщина" 1966 года.