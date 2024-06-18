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Легенда французского кинематографа скончалась на 93-м году жизни

Легенда французского кинематографа скончалась на 93 году жизни, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 16:19 Фото: Instagram/manuelapapatakis
Умерла легендарная французская актриса Анук Эме, исполнившая главную роль в оскароносном фильме "Мужчина и женщина" 1966 года, сообщает Zakon.kz.

Об уходе звезды сообщила ее дочь Мануэла в Instagram.

"Нам чрезвычайно грустно сообщать об уходе моей матери Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в ее доме в Париже".Мануэль Папатакис

Анук Эме, урожденная Николь Дрейфус, родилась 27 апреля 1932 года в Париже. Фильмография актрисы включает почти 80 киноработ. Ее взлет пришелся на 1960-е годы и Новую волну. Тогда Анук Эме снялась в фильмах Федерико Феллини "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной".

В 1966 году на экраны вышла картина Клода Лелюша "Мужчина и женщина", за роль в которой Анук получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Также актриса была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Прыжок в пустоту", в 2000-е года актриса получила премию "Сезар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, почетного "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, а также почетного российского "Золотого орла" за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

30 мая умерла Анастасия Заворотнюк.

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