Легенда французского кинематографа скончалась на 93-м году жизни
Об уходе звезды сообщила ее дочь Мануэла в Instagram.
"Нам чрезвычайно грустно сообщать об уходе моей матери Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в ее доме в Париже".Мануэль Папатакис
Анук Эме, урожденная Николь Дрейфус, родилась 27 апреля 1932 года в Париже. Фильмография актрисы включает почти 80 киноработ. Ее взлет пришелся на 1960-е годы и Новую волну. Тогда Анук Эме снялась в фильмах Федерико Феллини "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной".
В 1966 году на экраны вышла картина Клода Лелюша "Мужчина и женщина", за роль в которой Анук получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".
Также актриса была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Прыжок в пустоту", в 2000-е года актриса получила премию "Сезар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, почетного "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, а также почетного российского "Золотого орла" за выдающийся вклад в мировой кинематограф.
30 мая умерла Анастасия Заворотнюк.