В Кыргызстане утонули шесть детей из одной семьи

В Жайылском районе Чуйской области Кыргызстана после падения автомобиля в реку погибли шесть несовершеннолетних детей одной семьи, сообщает Zakon.kz.

Водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в пруд, пишет 24.kg.

Всего в автомобиле находились 11 человек, в том числе 8 детей. Трое взрослых – водитель и две женщины – и двое детей смогли выбраться из тонущей машины.

По предварительным данным, водитель был пьян.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства 18 июня рассказал, сколько человек утонули с начала купального сезона в Казахстане.

