Снежная лавина обрушилась на автомобили в Кыргызстане

22 января на 132-м километре автодороги Бишкек – Ош в Жайылском районе Чуйской области Кыргызстана произошел сход лавины, накрывший шесть легковых автомобилей и микроавтобус Sprinter, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций КР, инцидент произошел около 18:04 по местному времени. Объем сошедшего снега составил около 3500 кубометров. Один из автомобилей оказался полностью накрыт лавиной.

На место происшествия были направлены спасательные группы разных ведомств республики, включая грейдеры и грузовики.

Фото: МЧС КР

Спасатели эвакуировали из заваленного автомобиля четверых человек, еще одна женщина, находившаяся без сознания, была доставлена в медицинское учреждение службой скорой помощи.

В настоящее время ведутся работы по очистке территории от снега. Для обеспечения безопасности на постах "Арал" и "Сосновка" введены ограничения на движение транспорта.

Ранее жителей Алматы, Алматинской области и ВКО предупредили об угрозе схода лавин.