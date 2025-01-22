#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Мир

Снежная лавина обрушилась на автомобили в Кыргызстане

Снежная лавина обрушилась на автомобили в Кыргызстане , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 20:50 Фото: МЧС КР
22 января на 132-м километре автодороги Бишкек – Ош в Жайылском районе Чуйской области Кыргызстана произошел сход лавины, накрывший шесть легковых автомобилей и микроавтобус Sprinter, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций КР, инцидент произошел около 18:04 по местному времени. Объем сошедшего снега составил около 3500 кубометров. Один из автомобилей оказался полностью накрыт лавиной.

На место происшествия были направлены спасательные группы разных ведомств республики, включая грейдеры и грузовики.

Фото: МЧС КР

Спасатели эвакуировали из заваленного автомобиля четверых человек, еще одна женщина, находившаяся без сознания, была доставлена в медицинское учреждение службой скорой помощи.

В настоящее время ведутся работы по очистке территории от снега. Для обеспечения безопасности на постах "Арал" и "Сосновка" введены ограничения на движение транспорта.

Ранее жителей Алматы, Алматинской области и ВКО предупредили об угрозе схода лавин.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Туристка захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом
Мир
23:42, 22 января 2025
Туристка захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом
Трамп обратился к Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине
Мир
21:15, 22 января 2025
Трамп обратился к Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине
Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте
Мир
19:31, 22 января 2025
Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: