Канада, Великобритания и Австралия признали государственность Палестины

Первые страны "большой семерки" официально признали государственность Палестины. Об этом заявили лидеры Канады, Великобритании и Австралии, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что Оттава рассматривает угрозу, исходящую от группировки ХАМАС, но при этом не может игнорировать действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу, направленные на блокировку создания палестинского государства.

"Канада признает Государство Палестина и готова работать в партнерстве ради будущего, в котором мирно сосуществуют Палестина и Израиль. Мы понимаем: одного признания недостаточно. Однако этот шаг дает новые инструменты для тех, кто стремится к миру и окончанию ХАМАСа. Он не легитимизирует терроризм и не ослабляет поддержку Израиля", – заявил Карни.

Аналогичные заявления сделали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава австралийского правительства Энтони Албанезе. Они отметили, что ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении Палестиной и обязан освободить всех израильских заложников. Стармер также сообщил о планах расширить санкции против группировки.

Власти Палестинской автономии в ответ подтвердили готовность провести всеобъемлющие выборы. Карни уточнил, что работа по подготовке голосования, демилитаризации будущего государства и другим реформам уже ведется совместно с международным сообществом.

На данный момент Палестину признают 147 из 193 государств — членов ООН.

13 сентября Генеральная Ассамблея ООН одобрила "Нью-Йоркскую декларацию", закрепляющую подход к ближневосточному урегулированию через создание двух государств.