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Названа причина конфликта Меган Маркл и Виктории Бекхэм

Названа причина конфликта , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 11:59 Фото: Instagram/victoriabeckham/sussexroyal
Конфликт между Меган Маркл и Викторией Бекхэм возник несколько лет назад. Тогда считалось, что якобы чета Бекхэмов слила некую недопустимую информацию о Сассексах. Однако сейчас причиной называют банальную зависть к богатству и положению, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Mirror, ссылаясь на книгу писателя Тома Бауэра "Дом Бекхэмов: деньги, секс и власть". Там говорится, что Маркл считала себя принадлежащей к более высокому классу, чем Бекхэм, но разочаровалась, узнав об их богатстве.

Меган Маркл была поклонницей Виктории Бекхэм до брака с принцем Гарри.

Том Бауэр пишет, что поначалу Маркл даже пыталась установить что-то вроде сотрудничества с брендом Виктории, чтобы та бесплатно предоставляла ей акссесуары и одежду, пока Букингемский дворец не наложил вето, подчеркнув, что такого рода сделки противоречат королевскому кодексу.

Подчеркивается, что Меган Маркл рассчитывала на особое отношение после свадьбы с Гарри. Ведь, по мнению самой Маркл, в иерархии знаменитостей она должна была стоять выше многих. Однако Виктория так не думала.

"В мире Меган рейтинг зависел от богатства и славы. Меган обманывала себя, полагая, что ее статус в королевской семье ставит ее выше Виктории в социальной иерархии. Она была раздражена, обнаружив, что у Бекхэмов значительно больше богатства, чем у нее. У них было пять домов, постоянный доступ к частным самолетам, приглашения покататься на яхтах и гораздо больше денег. Это положило трещину в отношениях с Викторией", – говорится в книге.

Трещины в отношениях между семьями пробежали и в 2018 году, когда семья Бекхэм не была приглашена на свадебный ужин Гарри и Меган. Ситуация усугубилась, когда принц и Маркл не получили приглашение на свадьбу старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина в 2023 году.

Ранее уже сообщалось, что в последние несколько недель герцог Сассекский принц Гарри потерял свою значимость для британской королевской семьи.

Айсулу Омарова
Великобритания 2024 год
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