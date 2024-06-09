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Освобождение заложников: в чем ХАМАС обвинило ЦАХАЛ

Освобождение заложников: в чем ХАМАС обвинило ЦАХАЛ , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 04:17 Фото: wikipedia
В убийстве трех пленных при освобождении заложников обвинило палестинское движение "ХАМАС" Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.

"Чтобы вы знали, взамен ваша собственная армия убила трех ваших же заложников в том же лагере беженцев, у одного из которых было американское гражданство", - говорится в сообщении Telegram-канала ХАМАС.

Имена заложников, о которых идет речь не известны, есть только видео, где три тела с закрытыми лицами.

Ранее 8 июня сообщалось, что Армия Израиля освободила четверых заложников, похищенных во время нападения в октябре. Это 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив. По данным ЦАХАЛа, все четверо были похищены на музыкальном фестивале "Нова" во время нападения на Израиль 7 октября.

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