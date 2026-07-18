ЦАХАЛ объявил об уничтожении снайпера и командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации двух представителей вооруженных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в ходе авиаударов по сектору Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным израильских военных, в центральной части анклава был уничтожен Имам Хамис Акаша Абу Брих, которого ЦАХАЛ называет снайпером палестинской группировки "Исламский джихад". В армии утверждают, что в последнее время он участвовал в организации снайперских атак на израильских военнослужащих.

В ходе еще одного удара на севере сектора Газа, как заявили в ЦАХАЛ, был ликвидирован Мухаммад Тайсир Ахмад Убейд, которого израильская сторона идентифицирует как командира оперативного штаба ХАМАС. По версии армии Израиля, во время конфликта он принимал участие в подготовке атак против израильских военных и гражданских лиц.

В ЦАХАЛ заявили, что оба мужчины представляли угрозу для подразделений, действующих в секторе Газа, поэтому были поражены в результате авиаударов.

Израильская армия также сообщила, что подразделения Южного командования продолжают выполнять задачи в секторе Газа в соответствии с действующими договоренностями и намерены и дальше устранять угрозы безопасности. Заявления палестинской стороны по поводу этой операции на момент публикации не поступали.

Ранее Израиль объявил о планах создать три новых поселения в Газе.