Озвучено официальное число погибших во время хаджа в 2024 году
Верующие столкнулись с экстремально высокими температурами в исламских святых местах в пустынном королевстве, пишет международное информагентство Associated Press со ссылкой на заявление официальных лиц Саудовской Аравии, опубликованное в воскресенье, 23 июня.
По словам двух чиновников в Каире, более половины погибших были выходцами из Египта. Страна отозвала лицензии у 16 туристических агентств, которые помогали несанкционированным паломникам путешествовать в Саудовскую Аравию, сообщили власти.
Саудовская Аравия не прокомментировала гибель людей во время паломничества, которое требуется от каждого дееспособного мусульманина один раз в жизни.
Правительство Египта объявило о смерти 31 уполномоченного паломника из-за хронических заболеваний во время хаджа в этом году, но не предоставило официальных данных о других паломниках.
Однако представитель Кабинета министров сообщил, что во время паломничества погибли по меньшей мере 630 египтян, большинство из которых, как сообщается, находились в комплексе экстренной помощи в районе Мекки Аль-Муайсем. Подтверждая эти данные, египетский дипломат сообщил, что большинство погибших похоронены в Саудовской Аравии.
По данным Associated Press, среди погибших также 165 паломников из Индонезии, 98 – из Индии и еще десятки – из Иордании, Туниса, Марокко, Алжира и Малайзии. Сообщается также о гибели двух американских паломников.
Основная причина всех смертей – в экстремальной температуре воздуха, которая достигала 49 градусов.
Ранее сообщалось, что из-за теплового удара во время ежегодного хаджа в Мекку погибли сотни людей и тысячи пострадали.