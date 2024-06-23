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Теракт в Дагестане: что известно к этому часу

Теракты в Дагестане: что известно к этому часу, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 22:00 Фото: кадры очевидцев
Неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.
  • Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", – говорится в сообщении ведомства.
  • По предварительным данным, при нападении на церковь в Дербенте убиты священник и охранник церкви.
  • На улице Орджоникидзе в Махачкале подожжен патрульный автомобиль ППС. МВД Дагестана просит жителей не выходить на улицы.
  • Также МВД сообщило о ликвидации двух боевиков. "Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями", – говорится в сообщении. 
  • Нападения в Дербенте и Махачкале прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. "Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно", – заявил он.

Ранее сообщалось о перестрелке  в Гагрском районе непризнанной Республики Абхазия. 

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