На границе с Россией произошла перестрелка

Перестрелка произошла 23 июня в Гагрском районе непризнанной республики Абхазия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Гагрского района.

"Один человек погиб, трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии в непосредственной близости от российско-абхазской границы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вооруженной атаке в Дагестане. Неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Пока известно, что погибли двое полицейских.