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На границе с Россией произошла перестрелка

На границе Абхазии с Россией произошла перестрелка, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 21:30 Фото: pixabay
Перестрелка произошла 23 июня в Гагрском районе непризнанной республики Абхазия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Гагрского района.

"Один человек погиб, трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии в непосредственной близости от российско-абхазской границы", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о вооруженной атаке в Дагестане. Неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Пока известно, что погибли двое полицейских. 

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Диана Абдуллаева
Россия Абхазия 2024 год
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