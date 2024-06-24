Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что известно о стрельбе на российско-абхазской границе

Стрельба на российско-абхазской границе, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:05 Фото: pexels
Стало известно о задержании подозреваемых в убийстве на границе непризнанной республики Абхазия с Россией, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел Абхазии, сообщение о стрельбе из автомата на территории контрольно-пропускного пункта "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55 23 июня.

В результате стрельбы погиб мужчина 1985 года рождения. 17-летняя девушка получила сквозное ранение руки, 26-летний парень – ранение ноги и 29-летний мужчина – проникающе ранение брюшной полости. Всех госпитализировали.

Как сообщил ТАСС 24 июня министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, в результате следственных мероприятий задержали четверых подозреваемых, трое еще в розыске.

"Мы задержали их еще ночью, троих в Сухуми, одного – в Сочи. Российские коллеги среагировали мгновенно, как только мы переслали информацию. Подозреваемый не успел от Псоу до Адлера доехать, его задержали", – сказал Киут.

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба назвал происшествие "конфликтом на бытовой почве". Он подчеркнул, что КПП "Псоу" работает в штатном режиме и никакой угрозы для туристов нет, пишет МК.

В абхазских соцсетях назвали имена пострадавших и погибшего. Он работал таксистом. Как утверждают очевидцы, целью стрелявших был 29-летний мужчина, получивший ранение в живот. Остальные оказались случайными жертвами.

Вечером 23 июня стало известно, что один человек погиб и трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы.

Читайте также

МВД России опубликовало список полицейских, убитых во время теракта в Дагестане
МВД России опубликовало список полицейских, убитых во время теракта в Дагестане
В Шотландии горит промышленный объект и слышны взрывы
В Шотландии горит промышленный объект и слышны взрывы
Теракт в Дагестане: Следком назвал предварительное количество погибших
Теракт в Дагестане: Следком назвал предварительное количество погибших
Ирина Капитанова
Россия Абхазия 2024 год Огнестрельное оружие Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: