Что известно о стрельбе на российско-абхазской границе

Стало известно о задержании подозреваемых в убийстве на границе непризнанной республики Абхазия с Россией, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел Абхазии, сообщение о стрельбе из автомата на территории контрольно-пропускного пункта "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55 23 июня.

В результате стрельбы погиб мужчина 1985 года рождения. 17-летняя девушка получила сквозное ранение руки, 26-летний парень – ранение ноги и 29-летний мужчина – проникающе ранение брюшной полости. Всех госпитализировали.

Как сообщил ТАСС 24 июня министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, в результате следственных мероприятий задержали четверых подозреваемых, трое еще в розыске.

"Мы задержали их еще ночью, троих в Сухуми, одного – в Сочи. Российские коллеги среагировали мгновенно, как только мы переслали информацию. Подозреваемый не успел от Псоу до Адлера доехать, его задержали", – сказал Киут.

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба назвал происшествие "конфликтом на бытовой почве". Он подчеркнул, что КПП "Псоу" работает в штатном режиме и никакой угрозы для туристов нет, пишет МК.

В абхазских соцсетях назвали имена пострадавших и погибшего. Он работал таксистом. Как утверждают очевидцы, целью стрелявших был 29-летний мужчина, получивший ранение в живот. Остальные оказались случайными жертвами.

Вечером 23 июня стало известно, что один человек погиб и трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы.