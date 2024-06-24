Медики погибли в результате удара ВВС Израиля по клинике в Газе

Во время бомбардировки Газы военно-воздушными силами Израиля погибли не менее двух человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет палестинское агентство WAFA, как минимум два сотрудника службы скорой помощи погибли во время удара израильских ВВС по клинике "Аль-Дарадж", расположенной в центре города Газа, еще один человек получил ранения.

Кроме того, сообщается о пострадавших во время рейдов Армии обороны Израиля в городе Хан-Юнис и об интенсивных артиллерийских обстрелах города Рафаха на юге палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что один из лидеров группировок ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" Айман Гатма был ликвидирован в Ливане в результате авиаудара, нанесенного армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). 22 июня израильским ударом были убиты не менее 42 человек.