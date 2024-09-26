15 палестинцев погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа

Не менее 15 палестинцев были убиты в результате бомбардировки израильскими силами лагеря беженцев в Джабалии, расположенной в центральной части блокированного сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства WAFA, удар был нанесен по зданию школы "Эль-Феллуджа", где размещались сотни семей, перемещенных из других районов анклава. Медики заявили, что среди погибших – женщины и подростки, десятки человек получили ранения.

Также сообщается, что число жертв этой атаки израильских сил, скорее всего, будет расти, так как некоторые пострадавшие, доставленные в больницы, находятся в тяжелом состоянии.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 40 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

