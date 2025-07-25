Землетрясение близ границы с Казахстаном: что известно
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Близ границы с Казахстаном произошло землетрясение в Кыргызстане. Об этом стало известно из заявления Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Так, землетрясение было зарегистрировано 25 июля в 02:40 по времени Астаны.
В дополнении сказано, что очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 38 километрах к северо-западу от города Джалал-Абада.
Фото: seismo.kg
Магнитуда подземных толчков составила 4,3.
В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила:
- город Массы, село Кара-Булак – около 4 баллов;
- город Кочкор-Ата, село Гелеген – 3,5 балла;
- город Майлуу-Суу – 3 балла.
В четверг, 24 июля 2025 года, землетрясение произошло недалеко от озера Алаколь в области Жетысу.
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