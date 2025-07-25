Землетрясение близ границы с Казахстаном: что известно

Близ границы с Казахстаном произошло землетрясение в Кыргызстане. Об этом стало известно из заявления Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Так, землетрясение было зарегистрировано 25 июля в 02:40 по времени Астаны.

В дополнении сказано, что очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 38 километрах к северо-западу от города Джалал-Абада.

Фото: seismo.kg

Магнитуда подземных толчков составила 4,3.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила:

город Массы, село Кара-Булак – около 4 баллов;

город Кочкор-Ата, село Гелеген – 3,5 балла;

город Майлуу-Суу – 3 балла.

В четверг, 24 июля 2025 года, землетрясение произошло недалеко от озера Алаколь в области Жетысу.