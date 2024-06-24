Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Увеличилось число жертв во время крупного пожара в бывшем научном центре в Подмосковье

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 20:20 Фото: скриншот видео
24 июня в высотном здании в подмосковном Фрязино разгорелся пожар. Число жертв увеличилось до восьми человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на источник пишет портал "Известия".

Отметим, что в пресс-службе МЧС России заявили об увеличении площади пожара с 4 тыс. до 4,5 тыс. кв. м.


Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся бывший научно-исследовательский институт "Платан", который имеет отношение к оборонной промышленности. Однако в холдинге "Росэлектроника" заявили, что объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность. Тогда говорилось, что в результате ЧП погибли два человека.

Читайте также

воздушные шары с мусором и паразитами запустила КНДР в Южную Корею
Воздушные шары с мусором и паразитами вновь запустила КНДР в сторону Южной Кореи
миллиардер
Илон Маск высказался об оружии войн будущего
Более 20 рабочих погибли в пожаре на заводе в Южной Корее
Более 20 рабочих погибли в пожаре на заводе в Южной Корее
Елена Беляева
Россия Москва 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: