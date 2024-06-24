Увеличилось число жертв во время крупного пожара в бывшем научном центре в Подмосковье

24 июня в высотном здании в подмосковном Фрязино разгорелся пожар. Число жертв увеличилось до восьми человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на источник пишет портал "Известия".

Отметим, что в пресс-службе МЧС России заявили об увеличении площади пожара с 4 тыс. до 4,5 тыс. кв. м.





Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся бывший научно-исследовательский институт "Платан", который имеет отношение к оборонной промышленности. Однако в холдинге "Росэлектроника" заявили, что объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность. Тогда говорилось, что в результате ЧП погибли два человека.