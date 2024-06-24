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Крупный пожар в бывшем научном центре в Подмосковье: есть жертвы

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 19:08 Фото: скриншот видео
24 июня в подмосковном Фрязино загорелся бывший научно-исследовательский институт "Платан". СМИ пишут о двоих погибших, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС России, на месте пожара работают более 100 специалистов и 40 единиц техники.

По предварительной оценке огонь уже охватил 4 тыс. кв. м.

"Один человек спасен сотрудниками МЧС России во Фрязино. Его вывели по лестничным маршам. Предварительно, в здании находятся девять человек. По уточненной информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление", – говорится в сообщении.

Российские СМИ писали о том, что здание принадлежит НИИ "Платан" и оборонной промышленности, однако в холдинге "Росэлектроника" заявили, что объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность.

Ранее сообщалось, что шесть лесных пожаров и 12 степных загораний тушат в ВКО.

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