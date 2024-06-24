Воздушные шары с мусором и паразитами вновь запустила КНДР в сторону Южной Кореи

24 июня КНДР вновь запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, в некоторых шарах нашли паразитов.

"В некоторых заполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, были обнаружены паразиты, но никаких вредных веществ обнаружено не было, сообщило в понедельник министерство объединения Сеула", – говорится в сообщении.

Как уточняется, за последние недели КНДР отправила в общей сложности более 1 тыс. воздушных шаров с мусором в сторону юга в отместку за кампании южнокорейских активистов с листовками, осуждающими северокорейский режим.

"Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и острицы, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре", – цитирует издание министерство объединения Сеула.

Предполагается, что паразиты происходят из человеческих экскрементов.

Южнокорейские власти попросили граждан не приближаться к местам падения шаров.

Ранее, 1 июня, КНДР запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею.