Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Воздушные шары с мусором и паразитами вновь запустила КНДР в сторону Южной Кореи

воздушные шары с мусором и паразитами запустила КНДР в Южную Корею, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 21:55 Фото: pixabay
24 июня КНДР вновь запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, в некоторых шарах нашли паразитов.

"В некоторых заполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, были обнаружены паразиты, но никаких вредных веществ обнаружено не было, сообщило в понедельник министерство объединения Сеула", – говорится в сообщении.

Как уточняется, за последние недели КНДР отправила в общей сложности более 1 тыс. воздушных шаров с мусором в сторону юга в отместку за кампании южнокорейских активистов с листовками, осуждающими северокорейский режим.

"Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и острицы, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре", – цитирует издание министерство объединения Сеула.

Предполагается, что паразиты происходят из человеческих экскрементов.

Южнокорейские власти попросили граждан не приближаться к местам падения шаров.

Ранее, 1 июня, КНДР запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею.

Читайте также

консервы возрастом 250 лет нашли в доме первого президента США
В доме первого президента США нашли тайник с консервами, которым 250 лет
Эрдоган и Путин планируют встретиться в Астане
Эрдоган и Путин в Астане планируют обсудить урегулирование конфликта в Украине
миллиардер
Илон Маск высказался об оружии войн будущего
Елена Беляева
Южная Корея 2024 год КНДР
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: