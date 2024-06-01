Воздушные шары с мусором и навозом отправила КНДР в Южную Корею

КНДР 1 июня запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.



Отмечается, что военные призвали граждан избегать контакта с объектами и сообщать об их обнаружении в ближайшие военные или полицейские органы.

Это не первый случай, когда КНДР прибегает в таким действиям. Ранее 28 и 29 мая страна отправила около 260 воздушных шаров с мусором и экскриментами в Южную Корею. Шары упали в различных районах страны, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан.

"Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить эти бесчеловечные и вульгарные действия", — заявили в Комитете начальников штабов Южной Кореи.

Перед запуском шаров заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявил, что на территории республики были обнаружены агитационные материалы, распространяемые Южной Кореей.

"Макулатура и мусор скоро будут разбрасываться в приграничные районы и внутренние территории Республики Корея, чтобы страна испытала, насколько трудоемка их уборка", — предупредил он.

Ранее стало известно, что 30 мая КНДР запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря.

