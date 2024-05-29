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Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную

КНДР через границу, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:14 Фото: Twitter/@TreasChest
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров, к которым были прикреплены пакеты с навозом и разнообразным мусором, в Южную Корею через границу, передает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление военных.

Согласно информации объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, первые воздушные шары были замечены вечером 28 мая. Они разлетелись по территории страны и достигли провинции Южный Кёнсан. Один из шаров упал на виноградник и повредил теплицу, другой нашли на рисовом поле в местности Геочанг.

"Эти действия Северной Кореи прямо нарушают международное право и угрожают безопасности наших граждан. [Мы] строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия", – заявили в комитете.

Военные советуют жителям этих районов не прикасаться к шарам и сообщать о них в полицию. В 2016 году Пхеньян уже отправлял Сеулу такой же "подарок".

26 мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявила, что власти готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны. По ее словам, речь идет о распространении листовок и росте нарушений воздушной и морской границ. В рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали пять самолетов RC-135 и 11 U-2S, отметила замминистра.

28 мая в Северной Корее заявили о неудачной попытке запуска спутника.

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