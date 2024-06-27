Звезда "Клана Сопрано" и "Телохранителя" скончался в возрасте 90 лет

Американский актер Билл Коббс скончался в своем доме в Риверсайде в Калифорнии на 91-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в Facebook его брат.

"С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии... любимый партнер, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно с радостью отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении дорогих и любимых людей". Томас Коббс

За 50-летнюю карьеру Коббс снялся почти в 200 фильмах и телепроектах: "Их поменяли местами", "Клуб "Коттон"", "Звезный путь: Энтерпрайз. Наибольшую известность ему принесли роль менеджера Уитни Хьюстон в картине "Телохранитель" и съемки в телесериале "Клан Сопрано".

Он удостоен премии "Эмми" за участие в телевизионном шоу "Дина Дана" и награды кинофестиваля в Трентоне как лучший актер озвучивания за фильм "Эликсир бессмертия". Коббс продолжал сниматься вплоть до своей кончины.

Билл Коббс родился 16 июня 1934 года в Кливленде (штат Огайо) в семье работника строительной сферы и домохозяйки. С молодого возраста он играл в любительском театре, затем в течение восьми лет был радарным техником американских Военно-воздушных сил СШАа после увольнения из армии стал продавцом офисных товаров в IBM. Ближе к сорока годам Коббс переехал в Нью-Йорк, чтобы работать актером, в кино дебютировал 1974 году. Первой стала его роль в боевике "Захват поезда Пелэм 1-2-3".

20 июня умер актер из "Голодных игр" Дональд Сазерленд.