Снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет планируют в Аргентине

Министерство юстиции Аргентины заявило, что правительство страны направит в парламент законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 13 лет, сообщает Zakon.kz.

ТАСС пишет, что власти надеются новым законом предотвратить использование подростков организованными преступными группировками. Уточняется, что в 2023 году почти 2200 преступлений были совершены лицами младше 18 лет.

"Министр юстиции Марина Кунео Либарона и министр безопасности Патрисия Буллрич направят в Конгресс новый "Уголовный закон в отношении подростков", чтобы снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет, чтобы избежать безнаказанности за преступления, совершенные несовершеннолетними", – говорится в тексте.

Как отмечается в заявлении, действующая норма была принята в 1980-х года.

"Молодежь сегодня не сравнима с той, что была 40 лет назад. Новый закон будет бороться с ростом подростковой преступности, одним из главным вызовов для благополучия нашей страны", – считают в министерстве.

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