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В Австралии планируют привлекать к уголовной ответственности с 10 лет

Детские тюрьмы в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 05:59 Фото: pixabay
Правительство Австралии планирует снизить возраст уголовной ответственности до 10 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, такие нововведения могут способствовать "кризису детских тюрем".

Карли Уорнер, председатель Национальной юридической службы по делам аборигенов и жителей островов Торресова пролива, предупреждает, что "опасные" законы Нового Южного Уэльса об освобождении под залог приведут к трагическим последствиям.

"Больше детей будут сидеть в тюрьмах, вместо того чтобы получать необходимую им поддержку", и вместо этого им придется "обучаться преступности в тюрьмах для несовершеннолетних".

Ранее президент Кыргызстана установил запрет на повышение зарплат госслужащим.

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