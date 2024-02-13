В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность для сотрудников технадзора

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Мурат Ергешбаев 13 февраля 2024 года предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников технадзора, сообщает Zakon.kz.

Эту норму депутат предложил на презентации нового Строительного кодекса в Мажилисе.

"На сегодня есть уголовная ответственность у заказчика строительства, а технадзор отделывается только мелким испугом, штрафом и проходит свидетелем по делу. Предлагаю внести в Уголовный кодекс усиление их ответственности". Мурат Ергешбаев

Вице-министр промышленности и строительства Тимут Карагойшин согласился с депутатом.

"В системе e-Qurylys технадзор будет железобетонно нести ответственность. А уголовная ответственность – я согласен, рабочей группой поддерживается". Тимур Карагойшин

Ранее в Мажилисе презентовали новый Строительный кодекс. Его разработали по поручению президента. Тимур Карагойшин отметил, что в процессе разработки документа изучили международный опыт, обсудили с профессиональным сообществом отрасли, проанализировали деятельность местных субъектов рынка.