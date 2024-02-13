Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность для сотрудников технадзора

В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность для сотрудников технадзора Фото: freepik
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Мурат Ергешбаев 13 февраля 2024 года предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников технадзора, сообщает Zakon.kz.

Эту норму депутат предложил на презентации нового Строительного кодекса в Мажилисе.

"На сегодня есть уголовная ответственность у заказчика строительства, а технадзор отделывается только мелким испугом, штрафом и проходит свидетелем по делу. Предлагаю внести в Уголовный кодекс усиление их ответственности".Мурат Ергешбаев

Вице-министр промышленности и строительства Тимут Карагойшин согласился с депутатом.

"В системе e-Qurylys технадзор будет железобетонно нести ответственность. А уголовная ответственность – я согласен, рабочей группой поддерживается".Тимур Карагойшин

Ранее в Мажилисе презентовали новый Строительный кодекс. Его разработали по поручению президента. Тимур Карагойшин отметил, что в процессе разработки документа изучили международный опыт, обсудили с профессиональным сообществом отрасли, проанализировали деятельность местных субъектов рынка.

Читайте также

Казахстан Мажилис Строительный кодекс
Депутат о Строительном кодексе: Такое может написать даже школьник
"Мне не за что извиняться": мажилисмен о своем скандальном высказывании про длинные языки женщин
"Мне не за что извиняться": мажилисмен о своем скандальном высказывании про длинные языки женщин
Депутат обратился к вице-министру промышленности
Депутат обратился к вице-министру промышленности: Не имеете права давать оценку моим вопросам
Жадра Жулмухаметова
Министерство промышленности и строительства Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: