Маск заявил, что США сейчас никто не управляет

Американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети, что Соединенные Штаты остались без руководства, сообщает Zakon.kz.

"Быть может, никто", – написал он в сети X.

Так, Маск прокомментировал публикацию бывшего претендента на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев Вивека Рамасвами, который написал, что поскольку нынешний президент США Джо "Байден в действительности не управляет страной, возникает неудобный вопрос: а кто (в таком случае управляет)".

Ранее Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США. По его мнению, победу одержали мемы.

Накануне, 28 июня, в Атланте прошли первые предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Их транслировал канал CNN. Соперники 90 минут обсуждали экономические проблемы, миграция и аборты, затем международные темы. Трамп раскритиковал вывод войск из Афганистана, заявил, что урегулирует конфликт в Украине в случае своей победы и не согласился с условиями мира, предложенными Путиным. Байден назвал Трампа "неудачником", а Трамп заявил, что Байден – преступник и в целом худший президент в истории.

Дебаты проходили без присутствия зрителей. Ведущие поочередно задавали вопросы, и микрофоны участников отключались.

Позже американские зрители назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%.