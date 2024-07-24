Илон Маск заявил о надвигающемся банкротстве США

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на то, что госдолг США становится крайне острой проблемой для экономики Штатов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X.

"Кстати, Америка банкротится", – спрогнозировал предприниматель.

Таким образом он ответил на пост сооснователя криптовалюты Dogecoin Билли Маркуса. Публикация состояла из скриншота статьи с заголовком "Выплаты процентов по государственному долгу США в этом году составят 1 млрд 140 млн долларов, на что будет потрачено 76% всех собранных подоходных налогов".

Маск так иронично ответил, что "рад" тому факту, что три четверти его подоходного налога расходуется "на важные цели, такие как проценты за прошлую некомпетентность правительства".

America is going bankrupt btw https://t.co/UYpri3wyJU — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Ранее Маск заявил, что новый кандидат на пост главы Белого дома Камала Харрис является "марионеткой" Александра Сороса – сына миллиардера Джорджа Сороса.