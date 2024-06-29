Десятки больных и раненых детей эвакуировали из сектора Газа

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Координационного комитета правительства Израиля по деятельности на территориях (COGAT), десятки больных и раненых детей были эвакуированы из Газы для получения медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В репортаже телеканала ABS News говорится, что 68 пациентов-детей смогли пересечь границу со своими сопровождающими через пограничный переход Керем-Шалом в Египет и другие страны при координации правительства США, египетских чиновников и международного сообщества.

ВОЗ заявила, что это первый случай разрешения медицинской эвакуации с тех пор, как 7 мая из-за израильского военного вторжения был закрыт контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Доктор Мохаммед Закут, генеральный директор больниц в секторе Газа, заявил, что эвакуация проводилась совместными усилиями ВОЗ и американских благотворительных организаций.

Закут сообщил, что по-прежнему более 25 000 пациентов нуждаются в лечении за границей, в том числе 10 200 случаев рака, из которых 980 приходится на детей.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу, 29 июня, опубликовал видео, на котором дети и их родители, опекуны или сопровождающие садятся в автобус в медицинском комплексе Насера, чтобы покинуть Газу.

We welcome yesterday’s evacuation of 21 patients outside of #Gaza. This is the first since the Rafah crossing closure on 7 May.



Over 10,000 patients still need medical evacuations.



We appeal for facilitated medical evacuation via all possible routes, including Rafah and Karem… pic.twitter.com/A2o1zFD7UO — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2024

"Мы призываем к содействию медицинской эвакуации по всем возможным маршрутам, включая Рафах и Карем Шалом, в Египет, Западный берег, Восточный Иерусалим и оттуда в другие страны, когда это необходимо. Мы призываем к устойчивой медицинской эвакуации и безопасному, своевременному, прозрачному и организованному процессу. Эти пациенты срочно нуждаются в специализированной жизненно важной помощи, которую они не могут получить в Газе", – написал д-р Гебреисус.

Согласно данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с тех пор, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершил неожиданный теракт в Израиле, а Израиль ответил объявлением войны, в секторе Газа погибли более 37 765 человек и более 86 429 получили ранения. По данным израильских официальных лиц, погибло более 1700 израильтян и более 8700 получили ранения.

В субботу, 29 июня, мужчина с арбалетом ранил сербского полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде. В ответ полицейский застрелил нападавшего.

