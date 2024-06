Десятки больных и раненых детей эвакуировали из сектора Газа

В репортаже телеканала ABS News говорится, что 68 пациентов-детей смогли пересечь границу со своими сопровождающими через пограничный переход Керем-Шалом в Египет и другие страны при координации правительства США, египетских чиновников и международного сообщества.

ВОЗ заявила, что это первый случай разрешения медицинской эвакуации с тех пор, как 7 мая из-за израильского военного вторжения был закрыт контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Доктор Мохаммед Закут, генеральный директор больниц в секторе Газа, заявил, что эвакуация проводилась совместными усилиями ВОЗ и американских благотворительных организаций.

Закут сообщил, что по-прежнему более 25 000 пациентов нуждаются в лечении за границей, в том числе 10 200 случаев рака, из которых 980 приходится на детей.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу, 29 июня, опубликовал видео, на котором дети и их родители, опекуны или сопровождающие садятся в автобус в медицинском комплексе Насера, чтобы покинуть Газу.

