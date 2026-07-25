#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
476.07
541.86
6.08
Мир

Огонь охватил детский лагерь: что произошло в Чехии

пожар в детском лагере в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 00:10 Фото: magnific.com
В Чехии произошел пожар на территории детского лагеря недалеко от деревни Отрочиневес в районе Бероун. Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать 40 детей и 31 взрослого, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства ČTK, огонь вспыхнул утром и охватил деревянный сруб, навес и часть лесного массива. Один человек надышался дымом, однако серьезных пострадавших нет.

Отмечается, что пожарные объявили второй уровень тревоги из четырех возможных. Детей временно разместили в здании местной администрации, где они ожидали приезда родителей.

Менее чем через час пожар удалось локализовать. По предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность дымохода. Ущерб оценивается примерно в 900 тыс. чешских крон.

Чтобы помочь детям справиться со стрессом после происшествия, специалисты службы посттравматической помощи привезли им небольшие конструкторы. Дежурство на месте пожара продолжит местная добровольная пожарная команда.

Ранее сообщалось, что в лесах Казахстана за сутки зарегистрировали три пожара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
дети массово отравились в российском лагере отдыха
18:43, 29 июня 2024
Массовое отравление произошло в российском детском лагере
пожар
19:04, 31 января 2026
Огонь охватил баню в частном секторе Кокшетау
пожар в Алматы
20:05, 14 июля 2026
Огонь охватил административное здание в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Магомед Анкалаев досрочно победил Богдана Гуськова на турнире UFC в Абу-Даби
00:08, 26 июля 2026
Магомед Анкалаев досрочно победил Богдана Гуськова на турнире UFC в Абу-Даби
Александр Волкановски проведёт защиту титула против Мовсара Евлоева
23:43, 25 июля 2026
Александр Волкановски проведёт защиту титула против Мовсара Евлоева
Узбекский боец Рамазан Темиров нокаутировал Стива Эрцега на турнире UFC в Абу-Даби
23:12, 25 июля 2026
Узбекский боец Рамазан Темиров нокаутировал Стива Эрцега на турнире UFC в Абу-Даби
Александр Бублик ёмко отреагировал на поражение в финале турнира в Кицбюэле
22:43, 25 июля 2026
Александр Бублик ёмко отреагировал на поражение в финале турнира в Кицбюэле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: