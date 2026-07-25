Огонь охватил детский лагерь: что произошло в Чехии

В Чехии произошел пожар на территории детского лагеря недалеко от деревни Отрочиневес в районе Бероун. Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать 40 детей и 31 взрослого, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства ČTK, огонь вспыхнул утром и охватил деревянный сруб, навес и часть лесного массива. Один человек надышался дымом, однако серьезных пострадавших нет.

Отмечается, что пожарные объявили второй уровень тревоги из четырех возможных. Детей временно разместили в здании местной администрации, где они ожидали приезда родителей.

Менее чем через час пожар удалось локализовать. По предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность дымохода. Ущерб оценивается примерно в 900 тыс. чешских крон.

Чтобы помочь детям справиться со стрессом после происшествия, специалисты службы посттравматической помощи привезли им небольшие конструкторы. Дежурство на месте пожара продолжит местная добровольная пожарная команда.

Ранее сообщалось, что в лесах Казахстана за сутки зарегистрировали три пожара.