Еще один детский лагерь с сауной обнаружили в Костанайской области

Прокуратурой Костанайской области проводятся комплексные проверки детских лагерей. В одном из них обнаружены помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой, сообщает Zakon.kz.

Проверкой охвачены вопросы соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав детей, противопожарной безопасности и санитарного благополучия.

Результаты проверки не удручающие

"Предварительными результатами проверки в детских лагерях установлены лекарства и продукты питания с истекшим сроком хранения, несоответствие перспективного меню действующему законодательству, наличие травмоопасных зон для детей на территории детского лагеря, результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки. В комнате администрации одного из детских лагерей обнаружены спиртные напитки", – пишет прокуратура области в своем отчете.

Кроме того, на территории детского лагеря обнаружены помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой.

Проверка прокурорами продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры.

Ранее пользователей Казнета возмутили условия в детском лагере "Арман Дала". Дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в детский лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны.

