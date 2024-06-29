На стройке в Караганде разгорелся крупный пожар
Фото: пресс-служба МЧС РК
29 июня в Караганде на территории новостроящегося здания загорелась деревянная опалубка, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 150 кв. м.
"Пожар ликвидирован за 52 минуты с момента вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в областном центре Восточного Казахстана эвакуировали 12 человек из-за густого дыма в многоэтажном доме.
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