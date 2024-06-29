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Скончалась "мать принцев" Марокко Лалла Латифа

Принцесса, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 00:22 Фото: wikipedia
Умерла 78-летняя принцесса Лалла Латифа, мать нынешнего короля Марокко Мухаммеда VI, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства thenationalnews.com, ушедшая из жизни принцесса – жена предыдущего короля Марокко Хасана II (правил в 1961-1999 годы), а также мать родного брата монарха принца Мулая Рашида и трех его сестер – Лаллы Марьям, Лаллы Асмы и Лаллы Хасны. Всего у нее было пятеро детей.

Несмотря на это, она не имеет королевского титула, была известна неофициально как "мать принцев".

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался известный казахстанский поэт Бахыт Кенжеев.

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