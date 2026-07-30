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Политика

Токаев поздравил короля Марокко с Днем Трона

президент РК, король Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Марокко Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником королевства – Днем Трона, сообщает Zakon.kz.
"Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов", – отметил Токаев в телеграмме, текст которой предоставила пресс-служба Акорды 30 июля 2026 года.

Также президент пожелал королю Мухаммеду VI успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Марокко – процветания и благополучия.

День Трона в Марокко – это главный национальный праздник королевства, который ежегодно отмечается 30 июля. Он символизирует единство нации и верность монархии.

28 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравлял первую женщину-президента Перу. Подробнее – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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