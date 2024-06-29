Удвоившееся число мощных пожаров в мире беспокоит ученых Австралии

Австралийские ученые из Университета Тасмании выяснили, что во всем мире за последние 20 лет количество экстремально сильных лесных пожаров увеличилось в два раза, сообщает Zakon.kz.

По информации Nature Ecology & Evolution, выводы команды основаны на подсчетах энергии с помощью спутниковых наблюдений, выделившейся при различных природных пожарах с 2003 по 2023 год.

Эксперты вычислили в общей сложности 30 млн пожаров, выбрали из них 2913 (с наибольшим выделением энергии), то есть 0,01% наиболее мощных очагов.

По словам специалистов, экстремально сильные пожары становятся более частыми, и их число удвоилось за указанный период. Кроме того, изменились и сами критерии "экстремально сильного пожара". Согласно исследованию, наиболее интенсивные огненные происшествия последних лет производили в два раза больше энергии по сравнению с возгораниями в начале 2000-х годов.

Как уточняется, результаты австралийских ученых согласуются с другими недавними данными об усугублении природных пожаров, отметили исследователи.

Отметим, что в данное время четыре самолета и восемь вертолетов участвуют в тушении крупного пожара в Турции.