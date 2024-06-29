Девушка едва не сгорела заживо на фаер-шоу в Подмосковье

29 июня в Люберцах в Подмосковье артистка чуть не сгорела заживо во время фаер-шоу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "112", огонь с факела артистки перекинулся на рюкзак с керосином, который в итоге вспыхнул.

Уточняется, что загоревшуюся девушку удалось быстро потушить, ее госпитализировали с ожогами.

Ранее сообщалось, что туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции.