Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Девушка едва не сгорела заживо на фаер-шоу в Подмосковье

девушка едва не сгорела во время фаер-шоу, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 01:04 Фото: pixabay
29 июня в Люберцах в Подмосковье артистка чуть не сгорела заживо во время фаер-шоу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "112", огонь с факела артистки перекинулся на рюкзак с керосином, который в итоге вспыхнул.

Уточняется, что загоревшуюся девушку удалось быстро потушить, ее госпитализировали с ожогами.

Ранее сообщалось, что туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции.

Читайте также

В Нигерии из-за серии терактов погибли 18 человек и 48 получили ранения
В Нигерии из-за серии терактов погибли около 20 человек, десятки пострадали
выборы во Франции
Во Франции стартовали парламентские выборы: как это повлияет на политику Запада
Собака
Невестка семьи Бекхем намерена судиться из-за умершей собаки
Елена Беляева
Россия Москва 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
штормовое предупреждение
В Казахстане на воскресенье объявлено штормовое предупреждение
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: