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Законодательство РК

В Алматы электрик заживо сгорел на столбе

В Алматы заживо сгорел электрик на столбе Фото: pixabay
Электрик заживо сгорел во время ремонта электросетей в Алматы. В полиции города заявили, что назначены экспертизы, сообщает Zakon.kz

Видео с происшествием опубликовано в Telegram-канале Egovpress.


В сообщении отмечено, что руководство одного из жилых комплексов Алматы отправило электрика на работу без экипировки.

"В результате чего, электрик сгорел заживо и прилип к столбу", – добавил автор.

В полиции города 13 октября 2023 года заявили, что по данному факту отделом полиции при УП Турксибского района начато досудебное расследование по ст.156 ч.3 УК РК.

"Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

12 октября 2023 года сообщалось, что 71-летний постоялец дома престарелых Конаева получил сильнейшие ожоги по невыясненным причинам, спасти пенсионера не удалось.

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