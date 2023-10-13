В Алматы электрик заживо сгорел на столбе
Фото: pixabay
Электрик заживо сгорел во время ремонта электросетей в Алматы. В полиции города заявили, что назначены экспертизы, сообщает Zakon.kz
Видео с происшествием опубликовано в Telegram-канале Egovpress.
В сообщении отмечено, что руководство одного из жилых комплексов Алматы отправило электрика на работу без экипировки.
"В результате чего, электрик сгорел заживо и прилип к столбу", – добавил автор.
В полиции города 13 октября 2023 года заявили, что по данному факту отделом полиции при УП Турксибского района начато досудебное расследование по ст.156 ч.3 УК РК.
"Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
12 октября 2023 года сообщалось, что 71-летний постоялец дома престарелых Конаева получил сильнейшие ожоги по невыясненным причинам, спасти пенсионера не удалось.
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