В Алматы электрик заживо сгорел на столбе

Электрик заживо сгорел во время ремонта электросетей в Алматы. В полиции города заявили, что назначены экспертизы, сообщает Zakon.kz

Видео с происшествием опубликовано в Telegram-канале Egovpress.





В сообщении отмечено, что руководство одного из жилых комплексов Алматы отправило электрика на работу без экипировки.

"В результате чего, электрик сгорел заживо и прилип к столбу", – добавил автор.

В полиции города 13 октября 2023 года заявили, что по данному факту отделом полиции при УП Турксибского района начато досудебное расследование по ст.156 ч.3 УК РК.

"Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

12 октября 2023 года сообщалось, что 71-летний постоялец дома престарелых Конаева получил сильнейшие ожоги по невыясненным причинам, спасти пенсионера не удалось.