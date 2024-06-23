В США прошел конкурс "Самая уродливая собака в мире"

22 июня в калифорнийском городе Петалума прошел конкурс "Самая уродливая собака в мире", сообщает Zakon.kz.

Как передает TIME, конкурс проводится уже почти 50 лет. Организаторы подчеркивают, что не собираются высмеивать "уродливых" собак, а, наоборот, хотят показать, что так называемые "несовершенства" делают каждую собаку уникальной. Еще один посыл конкурса – важность усыновления всех животных.

В этом году среди восьми финалистов победителем стал пекинес по кличке Вайлд Тэнга. У него постоянно высунут язык и немного странная походка. Это последствия перенесенной "чумки" в возрасте 10 недель. Из‑за этого заболевания у пса прекратился рос зубов и нарушилась работа мышц.

Фото: time

Для Вайлд Тэнга это уже пятое участие в конкурсе и первая победа. Он и его хозяйка Энн Льюис получат пять тысяч долларов призовых и приглашение на телевизионное шоу.

Второе место занял 14-летний мопс Роум, который перемещается с помощью колесного протеза.

Фото: time

Третья строчка досталась его сверстнице. Это слепая и беззубая собака, которую хозяева подобрали на улице в двухлетнем возрасте.

В этом же месяце самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса.