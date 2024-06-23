Около 2 млн человек пострадали от сильных наводнений в Бангладеш

По данным СМИ и гуманитарных агентств, в результате сильного наводнения на северо-востоке Бангладеш после нескольких недель проливных дождей, которые затопили дома и опустошили сельскохозяйственные угодья, около 1,8 миллиона человек оказались в затруднительном положении, сообщает Zakon.kz.

Репортажем с места событий поделился американский телеканал CNN.

На видео показаны большие участки города Силхет и близлежащего города Сунамгандж, находящиеся под водой во время второй волны наводнения, которое обрушилось на регион менее чем за месяц.

Повсеместное наводнение было вызвано продолжительными проливными дождями и стоком воды из холмистых районов вверх по течению на границе с Индией, в результате чего четыре реки вышли из опасной отметки, сообщил Совет по развитию водных ресурсов на прошлой неделе, по данным местных СМИ.

Можно было увидеть, как жители наиболее пострадавших низменных районов Силхета пробираются по воде по грудь и складывают свои вещи в кучи, чтобы защитить себя от мутной воды.

По данным местных СМИ, существует обеспокоенность по поводу тех, кто оказался в ловушке паводковых вод, и которые теперь сталкиваются с нехваткой продовольствия и чистой воды.

Около 964 000 человек в Силхете и 792 000 в Сунамгандже пострадали от наводнения, и власти заявили, что создали более 6 000 приютов для помощи перемещенным лицам, сообщает BSS.

Среди них 772 000 детей, которые остро нуждались в помощи, сообщил в пятницу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По данным агентства, более 800 школ были затоплены, еще 500 использовались в качестве убежищ от наводнений.

Международная организация развития BRAC заявила, что помогает доставлять экстренную продовольственную и медицинскую помощь сотням семей в Силхете и Сунамгандже. В нем говорится, что около 2,25 миллиона человек пострадали от наводнений, в результате которых 12 000 человек в регионе остались без электричества.

Внезапные наводнения, вызванные сильными сезонными дождями на западе Афганистана, унесли жизни по меньшей мере 50 человек в середине мая текущего года.

