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В Китае высказались о сыне Александра Лукашенко, который учится в местном вузе

Как учится в Китае сын Николая Лукашенко, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 14:43 Фото: Instagram/lukashenko_nikolay
Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай по программе обмена студентами учится в Пекинском университете. Какие у него оценки и поведение, рассказал секретарь партийного комитета вуза Хао Пин, сообщает Zakon.kz.

Представитель Пекинского университета в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что сын Лукашенко является лучшим студентом на курсе.

"Он очень скромен, никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", – заявил Хао Пин.

Николаю Лукашенко 18 лет. Он родился вне брака. О том, кто его мать, президент Беларуси не рассказывал. В 2022 году сын президента окончил школу с золотой медалью. В Пекинском университете он учится на направлении "Биотехнологии".

Еще в 2021 году президент Беларуси заявлял, что не хочет, чтобы его сын учился на Западе. 

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Лукашенко Александр Лукашенко Николай Беларусь Китай Пекин 2024 год Высшее образование
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