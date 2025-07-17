Александр Лукашенко назначил сыну Николаю стипендию для одаренных детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 июля 2025 года распоряжение о выдаче стипендий одаренным студентам. Среди тех, кто получает эту выплату от государства, есть и 20-летний сын белорусского лидера – Николай, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Telegram-канала Пул Первого, стипендии президента назначены 185 студентам вузов.

В то же время местные СМИ отмечают, что Николай Лукашенко, который является студентом Белорусского государственного университета, получает эту стипендию не впервые.

"Коля Лукашенко по решению отца продолжит получать специальную стипендию", – говорится в публикации белорусской газеты "Наша Нива".

Николай Лукашенко – младший сын президента. Известно, что Лукашенко-младший окончил третий курс вуза, где изучает биотехнологии. Два года назад он опубликовал научную статью по терапии коронавирусной инфекции, был студентом по обмену в Пекинском университете. Сообщалось, что в 2022 году Николай окончил белорусскую школу с золотой медалью.

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